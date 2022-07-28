Şanlmıurfa İl Emniyet Müdürlüğü , kent genelinde dün gece huzur operasyonu düzenledi. Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde görevli 500 polisin katılımıyla, kentteki birçok noktada bulunan eğlence mekanı, kafe, kahve ve parklar denetlendi, şüpheli kişiler durdurularak kimlik kontrolü yapılarak arandı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş 'un da denetlediği denetimlerde bir eğlence makınında izinsiz çalışan Suriye uyruklu 9 kadın gözaltına alındı. Kurallara uymayan işyerlerine tutanak tutulan denetimlerde haklarında arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin de bulunduğu 147 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 147 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA 500 POLİSLE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.