ŞANLIURFA'DA 500 POLİSLE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA 500 POLİSLE ASAYİŞ DENETİMİ

28.07.2022 09:28

ŞANLIURFA'da, 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

ŞANLIURFA'da, 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Eğlence mekanlarının da denetlendiği huzur operasyonunda 147 kişi gözaltına alındı.

Şanlmıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde dün gece huzur operasyonu düzenledi. Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde görevli 500 polisin katılımıyla, kentteki birçok noktada bulunan eğlence mekanı, kafe, kahve ve parklar denetlendi, şüpheli kişiler durdurularak kimlik kontrolü yapılarak arandı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un da denetlediği denetimlerde bir eğlence makınında izinsiz çalışan Suriye uyruklu 9 kadın gözaltına alındı. Kurallara uymayan işyerlerine tutanak tutulan denetimlerde haklarında arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin de bulunduğu 147 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 147 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 500 POLİSLE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA 500 POLİSLE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika
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