Şanlıurfa'da 55 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 55 ev karantinaya alındı
ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakası görülen kent merkezi ve ilçelerdeki 55 ev karantinaya alındı.
ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakası görülen kent merkezi ve ilçelerdeki 55 ev karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vaka görülen kent merkezi ve ilçelerde 55 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde 32 binadaki karantina uygulaması ise sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 00:34 Kaynak: DHA
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