Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı
ŞANLIURFA'da kent merkezi ile ilçelerdeki 56 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
ŞANLIURFA'da kent merkezi ile ilçelerdeki 56 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde oturan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 56 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:33 Kaynak: DHA
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