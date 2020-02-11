Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü aşiret kavgası davası Aksaray'a alındı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti'ne mensup 2 aile arasında çıkan ve 2'si trafik kazası olmak üzere 6 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili açılan davanın, 12 Şubat'ta Siverek Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşması güvenlik gerekçesiyle Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı.

Siverek'e bağlı Çeltik Mahallesi'nde, 15 Haziran günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Zozan İzol (42), Hakkı İzol (49), Meral İzol (42) ve Mustafa Serdar İzol (24) öldürüldü. 5 kişinin de yaralandığı olayda, Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda, eski milletvekili Zülfükar İzol'un oğlu Mehmet Fatih İzol, kardeşleri Bülent İzol, Servet İzol, Cemal İzol ve Cihan İzol ile Mehmet Metin İzol, Mustafa Serdar İzol, Serhat Ferman İzol, Müslüm Abuz, Ferhat Tulay ve Yusuf Rojhat İzol hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, 11 tutuklu sanık hakkında, silahlı kavgada ölen 4 kişiye yönelik 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralanan 5 kişiyi yönelik de 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 83'er yıldan 128'er yıla kadar hapis cezasi istendi.

'Cinayeti azmettirmekle' suçlanan eski milletvekili Zülfükar İzol hakkında ise 'takipsizlik' kararı verildi.

Şüpheli ve müştekilerin olay tarihinde taş ve sopalarla birbirlerinin genellikle kafa bölgelerine saldırdıkları anlatılan iddianamede, Servet İzol'un geldiği siyah renkli araçtan inerek, Cihan İzol'a ait olduğu düşünülen silahla, ölen Hakkı İzol'a yakın mesafeden ateş ettiği kaydedildi. Servet İzol'un ağır yaralı olan kardeşleri ile hastaneye gitmeyip, kaçtığına işaret edilen iddianamede, "Vurulan maktuller yerdeyken şahısların saldırmaya devam ettikleri düşünüldüğünde olayın bir plan dahilinde yapıldığı anlaşılmıştır" denildi.

İddianame, Siverek Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, ilk duruşma tarihi 12 Şubat olarak belirlendi. Ancak duruşmaya 2 gün kala mahkeme, sanıkların talebi üzerine, davanın 'güvenlik' gerekçesiyle Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.