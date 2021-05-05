ŞANLIURFA - 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2015'te Sait Kızılkaplan'ın öldürülmesi olayını aydınlatmak için özel ekip kurdu.

Ekip, yaptığı araştırmanın ardından Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır'da cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla Ramazan ve Sedat A. ile A.A, H.A. ve S.A'yı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan ve Sedat A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.