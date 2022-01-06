Şanlıurfa'da 60 bin ton atık gübreden arındırıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında iki yılda yaklaşık olarak 60 bin ton atığı gübreden arındırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını yaz döneminde olduğu gibi kış aylarında ekipler aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, yaz aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne kış aylarında yapılacak çalışmalarla geçmeyi planladı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, 2 yıllık süreçte yaklaşık olarak 60 bin ton atığı gübreden arındırdı.

Ekipler, besicilikten kaynaklı oluşan sivrisinek, karasinek ve larvalarla mücadele için hijyen, ilaçlama ile kireçleme uygulamalarına devam ediyor.

Toplanan atık gübreler ise belediyenin park ve şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yeşil alanlarında kullanılıyor.