Şanlıurfa'da 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
23.11.2020 13:59
- Şanlıurfa'da 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi Esrardan 20 kat daha etkili uyuşturucu madde "skunk" ele geçirildi Şanlıurfa'da polisin durdurarak arama yaptığı bir tırın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi.
- Şanlıurfa'da 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Esrardan 20 kat daha etkili uyuşturucu madde "skunk" ele geçirildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polisin durdurarak arama yaptığı bir tırın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun esrardan 20 kat daha etkili olduğu ve piyasa değerinin ise 600 bin lira olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da polis ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurarak aram yaptı. Özel eğitmli polis köpeği ile il yapılan aramada tırın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun esrardan 20 kat daha etkili olduğu ve piyasa değerinin ise 600 bin lira olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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