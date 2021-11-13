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ŞANLIURFA - 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

13.11.2021 20:38

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 2 kamyonette gerçekleştirilen aramalarda sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde 62'si Afganistanlı, 2'si Pakistanlı olmak üzere 64 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 5 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ŞANLIURFA - 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı
ŞANLIURFA - 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı
ŞANLIURFA - 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı
ŞANLIURFA - 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı - Son Dakika
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