Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 65 yaş üstündekilerin maaşları evlerine gönderilecek - Son Dakika
Şanlıurfa'da 65 yaş üstündekilerin maaşları evlerine gönderilecek
6 saat önce
Şanlıurfa'da 65 yaş üstünde olan ve kronik hastalığı bulunanların maaşları vefa sosyal destek grubu tarafından evlerinde deslim edilecekŞanlıurfa Valiliği 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların PTT ve diğer kamu bankalarındaki...
Şanlıurfa'da 65 yaş üstünde olan ve kronik hastalığı bulunanların maaşları vefa sosyal destek grubu tarafından evlerinde deslim edilecek
Şanlıurfa Valiliği 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların PTT ve diğer kamu bankalarındaki maaş ödemelerinin, kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından adreslerinde elden ödenebileceğini duyurdu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, bu durumdaki vatandaşların 112'yi arayarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep edebilecekleri gibi, maaş ödemelerinin evlerinde yapılmasını da isteyebileceği belirtildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: "Oğlum bunun içinden harçlık alın"