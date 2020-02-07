Şanlıurfa'da 67 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 67 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 67 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

7 saat önce

Şanlıurfa'da Botaş'a ait boru hattından 67 ton ham petrol çaldıkları belirlenen 8 zanlı polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 67 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da Botaş'a ait boru hattından 67 ton ham petrol çaldıkları belirlenen 8 zanlı polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Botaş boru hattından ham petrol çaldıkları belirlenen şahısların kullandığı depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 67 ton ham petrol ele geçirilirken 8 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Polis, Botaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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