Şanlıurfa'da 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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Şanlıurfa'da 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi
12 dakika önce
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 kişi ise tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 kişi ise tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA
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