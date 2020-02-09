Şanlıurfa'da 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi

12 dakika önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 kişi ise tutuklandı.

Şanlıurfa'da 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 kişi ise tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
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