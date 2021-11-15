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Şanlıurfa'da 7 yıllık husumet barışla sonlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 7 yıllık husumet barışla sonlandı

15.11.2021 11:11

- Şanlıurfa'da 7 yıllık husumet barışla sonlandı Şanlıurfa'nın Akçakale'ye İlçesine bağlı Yeşiltepe Kırsal Mahallesi'nde yıllardır süren husumet barışla son buldu.

- Şanlıurfa'da 7 yıllık husumet barışla sonlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale'ye İlçesine bağlı Yeşiltepe Kırsal Mahallesi'nde yıllardır süren husumet barışla son buldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine Bağlı Yeşil tepe Kırsal Mahalle'de 7 yıl önce Maskan ve Dara aileleri arasında yaşanan tartışma sonucunda 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası aileler arasında başlayan husumet barış yemeğiyle sonlandırıldı.

Barış yemeğine kanaat önderleri Salih Felhan, İsa Ay, Salih Yasak, Mahmut Yılmaz (Cavit) ile Büyükaslan ve Aydoğdu aileleri, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın katılımıyla sağlandı.

Barışın ilanı için bugün bir barış yemeği düzenlendi. Yemeğe barışa vesile olanların yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, her iki ailenin fertleri ve vatandaşlar katıldı.

Barış yemeğinde konuşma yapan Yalçınkaya, "Burada huzur, barış, istikrar istiyoruz. Suriye buradan 1 kilometre ötede. Kan gölüne döndü. Batı nifakı, Haçlı Seferleri ile karşı karşıyayız. Birbirimize sarılmalıyız. Barışta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Vekil Gülpınar da, "Şeytanın peşinden gitmeyip Allah'ın ayetini uygulayan hep birlikte barışa giren bu mübarek insanları, bu güzel beldedeki bu güzel dostları, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın emrini uyguladıkları için yüz kat daha fazla saygımı ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkesten Büyükaslan, Felhan, Ayhan ailelerinden, değerli Milletvekillimiz Ahmet Akay'dan, değerli belediye başkanımız, değerli kaymakamımız ve diğer kanaat önderlerinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaymakam Oltan ise, "Bu coğrafya İbrahim Aleyhisselam'ın, bütün güzellikleri içinde barındıran bir coğrafya. Cömertliği, sofrasının açıklığı, gönüllerinin zenginliği, bu bölgenin coğrafyanın insanının genlerinde var. Biz başka bölgelerden gelen insanlar olarak buna şahit oluyoruz. Bu iki ailenin barışına ev sahipliği yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beyazgül de, "Bugün bir sulh için bir aradayız. Bu sulh için muhakkak ki her iki tarafın fedakarlığı oluyor. Barışa vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgenin çok güzel bir sözü var: 'Seyyidül ahkam sulhtur' derler. Yani bütün ahkamların en güzeli sulhtur. Bugün de sulhla sonuçlanan bir dava var. Bu her iki tarafın ve mağdur ailenin fedakarlığıyla da oluyor. Ben her iki ailenin önde gelenlerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra kurulacak dostluk eskisinden daha güçlü olur" temennisinde bulundu.

Yemeğin ardından her iki ailenin önde gelen isimleri sarılıp barıştıklarını resmen ilan etmiş oldu.

Şanlıurfa'da 7 yıllık husumet barışla sonlandı
Şanlıurfa'da 7 yıllık husumet barışla sonlandı
Şanlıurfa'da 7 yıllık husumet barışla sonlandı
Şanlıurfa'da 7 yıllık husumet barışla sonlandı

Şanlıurfa, Gülpınar, Akçakale, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 7 yıllık husumet barışla sonlandı - Son Dakika


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