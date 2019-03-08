Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması

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Nazilli Belediye Başkanı, Belediyede Çalışan Kadın Personeli Darp Etti

ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur