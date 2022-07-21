Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında kasten adam yaralama suçunun da bulunduğu 8 farklı suç kaydı bulunan Halit K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın izine ulaşan ekipler, 3 ay boyunca takip etti. Saklandığı adresi belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 8 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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