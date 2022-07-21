Şanlıurfa'da 8 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 8 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

21.07.2022 17:05
Şanlıurfa'da 8 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da 8 farklı suç kaydı ve 16 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da 8 farklı suç kaydı ve 16 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında kasten adam yaralama suçunun da bulunduğu 8 farklı suç kaydı bulunan Halit K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın izine ulaşan ekipler, 3 ay boyunca takip etti. Saklandığı adresi belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 8 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 8 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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