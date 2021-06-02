Üye Girişi
Şanlıurfa'da 8. Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı Açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 8. Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı Açıldı

02.06.2021 12:48
Şanlıurfa'da 8. Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı Açıldı, System.String[]

Şanlıurfa' da 8. kez düzenlenen Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı 1 Haziran itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Şanlıurfa' da 8. kez düzenlenen Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı 1 Haziran itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi katkıları, Start Fuarcılık ve TÜMSİAD iş birliği ile açılan fuar sektörün gelişmesinde ve Şanlıurfa'nın gelişimine doğrudan etki edecek.

Türkiye'nin Yapı İnşaat ve Dekorasyon sektörünün tanınmış simalarını Şanlıurfa'da buluşturan 8. Şanlıurfa Yapı İnşaat Dekorasyon Fuarı 'Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarın açılış kurdelesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da olduğu protokol tarafından kesildi.

"GELENEKSEL URFA MİMARİSİ" FOTOĞRAF SERGİSİ DE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Fuar alanında ayrıca "Geleneksel Urfa Mimarisi" fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fotoğraf sergisini gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül fotoğraf karelerinin sahiplerinden fotoğrafların hikayesini dinledi.

BAŞKAN BEYAZGÜL: " ŞANLIURFA GÜNEYDOĞU'DA CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Açılış konuşmaları ise bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan istiklal marşının okunmasıyla başladı. Şanlıurfa'nın tarihi, turizmi ve gastronomisiyle örnek bir şehir olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül " Şanlıurfa'nın kalkınması ve daha da gelişmesi için canla başla çalışıyoruz. Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmak için kent merkezinde betonarme yapıları yıkarak şehre yeni meydanlar kazandırıyoruz. Şanlıurfa Güneydoğu'da ve Türkiye'de bir cazibe merkezi konumuna gelmektedir" dedi.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise konuşmasında fuarların şehirler için ne kadar önemli olduğuna değindi. İl Başkanı Kırıkçı"Bir ilde eğer fuar kültürü varsa o il gelişmişlik endeksi noktasında kendisine artık bir istikamet belirlemiş demektir" diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de konuşmasında şehirlerin kalkınmasında fuarların rolünün son derece önemli olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek konuşmasında" Fuarlarımız bir şehrin lokomotif halinde kalkınmasına vesile olan çok önemle üzerinde durduğumuz bir birlikteliktir. Fuarlar sadece sergiden ibaret değil, üreticinin, tedarikçinin ve tüketicinin bir anda bir yerde buluşması ve tanıtımı anlamında bizim için çok önemlidir" ifadelerine yer verdi

Fuar açılışında Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk ve TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade de birer konuşma yaparak fuarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Protokol konuşmalarının arından fuar alanında stant açan firmalar tek tek ziyaret edildi.

Fuarın açılışına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ak Parti KAraköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade, Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeki Yıldırım, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek ve çok sayıda firma yetkilisi katıldı.

Şanlıurfa'da 8. Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı Açıldı

Dekorasyon, Şanlıurfa, İnşaat, Fuar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şanlıurfa'da 8. Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı Açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı

Son Dakika Haberleri
14:37 İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi!
14:35 Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!
14:24 İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı
14:21 Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?
14:20 Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim
14:09 TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn sosyal medya platformuna dava açtı
14:05 Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı "Bilerek atladım" dedi
14:00 Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar
13:34 Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!
13:31 Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi! İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi!         
14:38
Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor         
14:35
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı "Bilerek atladım" dedi         
14:05
Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar         
14:01
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 14:41:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 8. Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement