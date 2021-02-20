Şanlıurfa'da 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da cinayet suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, drone destekli operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Antalya'da işlediği cinayetten dolayı 8 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.D'nin Eyyübiye ilçesinde olduğunu belirledi.

A.D'nin saklandığı adrese drone desteğiyle şafak vakti operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hükümlüyü saklandığı binada gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.