Şanlıurfa'da 83 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 83 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.



Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.



Bu kapsamda, Haliliye'de 19, Viranşehir 16, Eyyibiye'de 13, Karaköprü'de 12, Ceylanpınar'da 5, Harran'da 5, Siverek'te 4, Suruç'ta 3, Birecik'te 3, Hilvan'da 2, Bozova'da 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 36 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.