Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi

24.07.2022 17:18
Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda kırsal Yaylacık Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda ekili 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.İ.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Birecik, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:47 Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 17:18:38. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement