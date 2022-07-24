Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda kırsal Yaylacık Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda ekili 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.İ.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Birecik, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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