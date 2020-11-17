Şanlıurfa'da 84 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 84 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen 2 araçta gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Şanlıurfa'da 14 Kasım'da polis ekiplerince durdurulan 2 araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 12 parça halinde 84 kilogram esrar ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
- Kaynak: AA
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