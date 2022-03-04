Şanlıurfa'da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

04.03.2022 16:28
Şanlıurfa'da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki 5 işyerine düzenlenen baskında, 85 adet kaçak cep telefonu ile çok sayıda elektronik materyallere el konuldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki 5 işyerine düzenlenen baskında, 85 adet kaçak cep telefonu ile çok sayıda elektronik materyallere el konuldu.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kayıt dışı elektronik ürün ve cep telefonlarının satışını yapan 5 işyerine eş zamanlı baskın düzenledi. İşyerlerinde yapılan aramalarda, 85 kayıt dışı cep telefon ve çok sayıda çeşitli elektronik materyallere el konuldu. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da tarihi nitelikte 57 sikke ve yüzük ele geçirildi Şanlıurfa'da tarihi nitelikte 57 sikke ve yüzük ele geçirildi Şanlıurfa'da yan bakma kavgası: 4 yaralı Şanlıurfa'da yan bakma kavgası: 4 yaralı

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Putin'in halka açık infazlar düzenleyecek! Avrupalı istihbaratçıların bu iddiası kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:33:21. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement