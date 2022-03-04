Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki 5 işyerine düzenlenen baskında, 85 adet kaçak cep telefonu ile çok sayıda elektronik materyallere el konuldu.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kayıt dışı elektronik ürün ve cep telefonlarının satışını yapan 5 işyerine eş zamanlı baskın düzenledi. İşyerlerinde yapılan aramalarda, 85 kayıt dışı cep telefon ve çok sayıda çeşitli elektronik materyallere el konuldu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika