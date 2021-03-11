ŞANLIURFA - 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Halil Yıldık, eşiyle birlikte yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçeye bağlı İncedere Mahallesi'nde eşiyle mutlu bir yaşam süren Yıldık'ın en büyüğü 73, en küçüğü 47 yaşında 5'i erkek 11 çocuğu, 87 torunu bulunuyor.

Salgın nedeniyle uzun zamandır torunlarını göremeyen Yıldık ve eşi Şaha Yıldık (88) yakalandıkları Kovid-19'u evde gördükleri tedavi sonucunda atlattı.

Halil Yıldık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsaldaki İncedere Mahallesi'nde doğduğunu ve bu yaşına kadar aynı mahallede yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye götürüldüğünü anlatan Yıldık, şöyle konuştu:

"Ben ve eşim hastalanınca oğlum bizi hastaneye götürdü. Yapılan Kovid-19 testimiz pozitif çıkmış ama bizim haberimiz olmadı. Hastalığımızı atlattıktan sonra koronavirüse yakalandığımızı öğrendim. Şimdi çok şükür iyiyim. Torunlarımın da çok sayıda torunu var. Salgından dolayı yaklaşık 1 yıldır bir araya gelemiyoruz. Torunlarımı göremiyorum ve onları çok özledim."

Kovid-19'u atlatmalarını sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu ifade eden Yıldık, resmi kayıtlarda 88 olarak geçen yaşının 100 civarında olduğunu öne sürdü.

"Allah'a şükür hafif geçirdiler"

Yıldık'ın en küçük oğlu Hayati Yıldık ise babasının doğal beslendiğini ve yürümeyi çok sevdiğini belirterek, "Babam yoğurt ve tereyağını çok sever. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştı ve yaşlandıktan sonra da evinin bahçesinde zaman geçirmeye başladı." diye konuştu.

Babası ve annesine koronavirüse yakalandıklarını söylemediklerini ifade eden Yıldık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Annem de salgına yakalanmıştı. Çocukları olarak tedirgin olduk ve psikolojik olarak etkilenmesinler diye onlara koronavirüse yakalandıklarını söylemedik. Babam ile annemi kendi evlerinde karantinaya aldık ve kontrollü olarak ihtiyaçlarını karşıladık. 20 gün sonra tekrar testlerini yaptırdık ve sonuçlar negatif çıkınca kendilerine durumu açıklayınca çok şaşırdılar. Allah'a şükür hafif geçirdiler. Ben bunu sağlıklı ve doğal beslenmelerine bağlıyorum. Annem sürekli bitkilerden çeşitli çaylar yapar babamla beraber içerler."