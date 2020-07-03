Şanlıurfa'da 93 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 93 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle 93 ev karantinaya alınırken 43 evdeki karantina uygulamasına ise son verildi.

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle 93 ev karantinaya alınırken 43 evdeki karantina uygulamasına ise son verildi.

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Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu il merkezi ve ilçelerinde yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı yeni kararda, Birecik İlçesinde 4, Bozova İlçesinde 2, Ceylanpınar İlçesinde 5, Eyyübiye İlçesinde 12, Haliliye İlçesinde 31, Karaköprü İlçesinde 20, Siverek İlçesinde 5, Suruç İlçesinde 4, Viranşehir İlçesinde 9, ve Halfeti İlçesinde de 1 farklı adreste korona virüs tespit edilmesi nedeniyle 14 gün boyunca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilirken Eyyübiye İlçesinde 3, Haliliye İlçesinde 13, Karaköprü İlçesinde 6, Suruç İlçesinde 6, Viranşehir İlçesinde 13, Hilvan ve Siverek İlçelerinde ise birer farklı adreste karantinanın sonlandırılmasına karar verildi.

(İHA)

Şanlıurfa, Birecik, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 93 ev karantinaya alındı - Son Dakika

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Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
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Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
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Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
14:27
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
12:45
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
12:29
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
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