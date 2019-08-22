Şanlıurfa'da AB fonuyla desteklenen firmalar tanıtıldı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından fon alan iki firmaya yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda AB fonuyla TKDK tarafından desteklenen Korkmaz Süt İşleme ile Mirzal Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketince gerçekleştirilen yatırımın yarısının AB projelendirmesi sayesinde karşılandığı belirtildi.

AB standartlarında üretim yaptıklarını belirten Süt İşleme Tesisi Kurucusu ve Genel Müdürü Hüseyin Korkmaz, söz konusu desteğin kendilerine çok büyük fayda sağladığını belirterek, kendi markalarını oluşturmalarında fonun büyük katkı sağladığını belirtti.

Mirzal Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucusu Mahmut İzol ise nar depolama tesisi çatısında güneş enerji santrali projesi hazırladıklarını belirtti.

ŞUTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü ise AB'nin birçok projeyi desteklediğini ifade ederek, bu faaliyet ve yatırımların ilde arttırılması için gereken desteklerin verileceğini kaydetti.