Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da AB fonuyla desteklenen firmalar tanıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da AB fonuyla desteklenen firmalar tanıtıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da AB fonuyla desteklenen firmalar tanıtıldı.

Şanlıurfa'da AB fonuyla desteklenen firmalar tanıtıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da AB fonuyla desteklenen firmalar tanıtıldı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından fon alan iki firmaya yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda AB fonuyla TKDK tarafından desteklenen Korkmaz Süt İşleme ile Mirzal Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketince gerçekleştirilen yatırımın yarısının AB projelendirmesi sayesinde karşılandığı belirtildi.

AB standartlarında üretim yaptıklarını belirten Süt İşleme Tesisi Kurucusu ve Genel Müdürü Hüseyin Korkmaz, söz konusu desteğin kendilerine çok büyük fayda sağladığını belirterek, kendi markalarını oluşturmalarında fonun büyük katkı sağladığını belirtti.

Mirzal Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucusu Mahmut İzol ise nar depolama tesisi çatısında güneş enerji santrali projesi hazırladıklarını belirtti.

ŞUTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü ise AB'nin birçok projeyi desteklediğini ifade ederek, bu faaliyet ve yatırımların ilde arttırılması için gereken desteklerin verileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IMF kurlara müdahaleler konusunda uyardı
Almanya'nın Bielefeld şehrinin var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül verilecek 91 yaşındaki adamın akciğerinden 10 santimetrelik çivi çıktı Zonguldak'taki heyelanda 6 ev çöktü, 20 kişi evsiz kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:44:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da AB fonuyla desteklenen firmalar tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]