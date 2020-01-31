Şanlıurfa'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Şanlıurfa'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Memur-Sen Şanlıurfa Şube Başkanlığı öncülüğünde STK üyeleri ve vatandaşların yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, cuma namazı çıkışında Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi önünde toplandı.

Gruptakiler Türk ve Filistin bayrakları ile pankart ve dövizler taşıyarak, ABD ve İsrail aleyhine slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

Memur-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, grup adına yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Planı" denilen içeriğin Filistin'in yok edilmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibaret olduğunu söyledi.

Filistin'in İsrail'in hedeflediği kadar küçük, ABD'nin düşündüğü kadar aciz bir devlet olmadığını ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu bir anlaşma değil, savaştır. ABD ve İsrail, 60 yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız."

Trump'ın sözde barış planı, Ceylanpınar ilçesinde de sivil toplum örgütlerince protesto edildi.

İlçe Müftüsü Hasari Altınova, yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu belirterek, ABD ve İsrail'in, 60 yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıklarını bugün farklı şekilde denediklerini söyledi.

Şanlıurfa'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:29 Kaynak: AA
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