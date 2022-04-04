Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği

04.04.2022 13:58
Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde her yıl 4 Nisan'da düzenlenen PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle gerginlik çıktı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne gitmek isteyen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis ve jandarma ekipleri tarafından izin verilmeyince gerginlik çıktı. Gerginlik yapılan uyarılar sonrası grubun dağıtılmasıyla son buldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği
Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği

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Örgüt elebaşının doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi Örgüt elebaşının doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi ŞANLIURFA 'DA ÖCALAN' IN DOĞUM GÜNÜ GERGİNLİĞİ ŞANLIURFA 'DA ÖCALAN' IN DOĞUM GÜNÜ GERGİNLİĞİ

Abdullah Öcalan, Şanlıurfa, Doğum, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği - Son Dakika
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