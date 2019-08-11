Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
Son Dakika Güncel Haber

ŞANLIURFA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

1 saat önce

Şanlıurfa'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken hayvan darbeleri ve bıçakla yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Şanlıurfa'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken hayvan darbeleri ve bıçakla yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.
Kentte birçok kişi bayram namazının ardından, kurbanlarını kesmeye başladı. Bazı kişiler kesim sırasında bıçakla el ve ayaklarından bazıları da kurbanlıkların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye gelen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz
Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 16:49:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]