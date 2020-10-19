Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması

19.10.2020 19:43
Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması, System.String[]

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi'nce 'Dünyanın En Lezzetli Acısı Urfa İsotu' sloganıyla düzenlenen yarışmada kadınların hazırladığı yılın en acı ve en lezzetli isot olarak adlandırılan pul biberi seçildi.

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi'nce 'Dünyanın En Lezzetli Acısı Urfa İsotu' sloganıyla düzenlenen yarışmada kadınların hazırladığı yılın en acı ve en lezzetli isot olarak adlandırılan pul biberi seçildi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmaya katılan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, pandemi sürecinde koronaya yakalanmamak için bir kaşık acı pul biberi çay gibi kaynatıp içine şeker atarak içtiğini ve kendini virüsten koruduğunu söyledi.

Şanlıurfa mutfağının baş tacı olarak bilinen acı pul biber yarışması bu yıl "Dünyanın En Lezzetli Acısı Urfa İsotu" sloganıyla düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen acı isot yarışmasında kadınların büyük uğraş ve emek vererek hazırladıkları pul biberler, çiğköftelik ve yemeklik olarak 2 ayrı kategoride toplam 246 kişinin katılımıyla yarışma düzenlendi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı yarışmada Şanlıurfa'nın başta isot olmak üzere keten köyneği fıstığın, üzümün, buğdayın ve birçok ürünün merkezi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa bir gastronomi kentidir. Hem evlerimizde hem de lokantalarımızda yemeklerimiz güzeldir. Urfa isotu ve bu isotla yapılan çiğköftemizde bu soframızın vazgeçilmez yemeklerindendir. Başka şehirler şimdi çiğköfte yapmayı alışmışlar. Hatta bazen bana Başkan bizim çiğköfteyi başka şehirler almış diyorlar. Hayır diyorum onlara. Çünkü çiğköftenin ana yurdu Şanlıurfa'dır. Biz çiğköfteyi yaparken özel buğdaydan özel isottan güzel muhabetlerle yapıyoruz" dedi.JÜRİ ÜYELERİNİN AĞZI YANDIRenkli görüntülerin yaşandığı yarışmada yılın 'en acı ve en lezzetli isot olarak adlandırılan pul biberin ilginç yöresel isimlerin konulduğu cam kaselerde sergilendi. Jüri üyelerinin tek tek koklayarak ve tadına bakarak oylama yaptığı yarışmada bol bol su içti. Yarışma sonunda; yemeklik kategorisinde birinciliği Esra Çıkma, ikinciliği Hülya Karcı, üçüncülüğü Merve Peker alırken, mansiyon ödülüne ise Zehra Taşsever layık görüldü. Çiğköftelik kategorisinde dereceye giren isimler belirlendi.TUNCER, ÇAY YERİNE İSOT DEMLEMİŞAcı isot yarışmasına katılan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, isotun her derde deva olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde Urfa isodunu hepimiz çok iyi tanıyıp biliyoruz. Acısı boğazdan aşağıya inmez. İstanbul'daki evimde çay yerine demliğe bir kaşık isot koydum. Sıcak suyu karıştırdım. Kıpkırmızı bir rengi oluyor. Bizim hanım dedi ki ne yapıyorsun? Ben de 'yeni bir şey icat ediyorum' dedim. O isotlu suyu çay gibi içmeye başladım. Baktım çok acı oldu içine şeker attım. Sonra bir doktor arkadaşımla görüştüm. Doktorda pandemi sürecinde isodun boğaza iyi geleceğini söyledi. Bunu sık sık yapıyorum" dedi.

Yarışma ardından dereceye giren biberle yapılan çiğköfteler  türküler eşliğinde konuklara ikram edildi.


Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması
Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması
Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması
Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması
Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması
Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması
Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması
Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'acı biber' yarışması - Son Dakika

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