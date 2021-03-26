Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri güvenlik amacıyla 15 gün yasaklandı - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca bir dizi karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte, 28.03.2021 saat 00.01'den 11.04.2021 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."