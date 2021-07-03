ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde açılan okçuluk kursu ilgi görüyor.

Viranşehir Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği kursa aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişi katılıyor.

Yaklaşık 2 ay sürecek kursta Seyfettin Bozkoyun ve Mehmet Ali Alkan tarafından kursiyerlere teorik ve uygulamalı okçuluğun tüm incelikleri öğretilecek.

Seyfettin Bozkoyun, kursa olan ilginin kendilerini sevindirdiğini belirterek, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verileceğini kaydetti.

Kursiyerlerden Furkan Emir Bozkoyun ise kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeynep Keskin de son dönemlerde televizyonlarda izlediği Osmanlı dizilerinden etkilendiğini ve kursa katılmaya karar verdiğini aktardı.