Şanlıurfa'da adliye çıkışı kavga: 5 yaralı
56 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:14 Kaynak: AA
'nın Birecik
ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve mahkemelik olan iki ailenin fertleri arasında Birecik Adliyesi çıkışında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldıran gruptakilerden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı
YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı
Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu
İBB'de alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, izinler iptal edildi