Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, adliye önündeki alanda bir davanın tarafları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa 'da duruşmadan çıkan iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var

Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor

"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı