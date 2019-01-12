Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Aile Eğitimine Destek

Şanlıurfa'da Aile Eğitimine Destek

14 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Büyükşehir'le Değişime Hazır mısın' projesi kapsamında Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Şanlıurfa'da Aile Eğitimine Destek, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Büyükşehir'le Değişime Hazır mısın' projesi kapsamında Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi'nin ortaklaşa olarak düzenlediği 'Eğitimde Anne-Kız El Ele' ve 'Büyükşehir'le Değişime Hazır mısın' projesi kapsamında öğrenciler ve ailelerine yönelik geliştirici seminerler devam ediyor. Bu kez Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen seminere, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dursun Çadırcı, Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan, Sosyolog Rezzan Yavuz, İl Müftülüğü'nden Esma Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'ın eşi Nesrin Özçınar, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitmenler tarafından öğrencilere kadın ve aile sağlığı, çocuk hastalıkları, bebek bakımı ve anne sütünün önemi konusunda bilgiler verildi. Sema Çiftçi, Şanlıurfalı kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları için her zaman destek sağladıklarını belirterek, "Şanlıurfa büyükşehir belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Kız öğrencilerinin eğitimine önem veriyoruz ve onların iyi bir eğitim alabilmeleri ve geleceğe iyi hazırlanmaları için projeler hayata geçiriyoruz. 'Büyükşehir'le Değişime Hazır mısın' projesi kapsamında kızlarımızın saç bakım ve kesimlerini yapıyorduk. Şimdi de burada 'Eğitimde Anne Kız El Ele' eğitim programını gerçekleştiriyoruz. Bu projenin amacı kızlarımızın okullaşma oranını yükseltmektir ve kız öğrencilerinin üniversitelere teşviklerini sağlamaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan temizlik hijyen paketleri öğrencilere dağıtıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi

Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı! Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:43:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Aile Eğitimine Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]