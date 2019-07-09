Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da aile fertlerinin genetik hastalıktan öldüğü iddiası
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Şanlıurfa'da aile fertlerinin genetik hastalıktan öldüğü iddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalık ilişkisi bulunan 13 kişinin teşhis edilemeyen hastalıktan öldüğü iddiası üzerine ailenin bir çocuğunda yapılan incelemede patoloji saptanmadığı bildirildi.

Şanlıurfa'da aile fertlerinin genetik hastalıktan öldüğü iddiası, System.String[]
Viranşehir, Şanlıurfa, Genetik, Güncel
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalık ilişkisi bulunan 13 kişinin teşhis edilemeyen hastalıktan öldüğü iddiası üzerine ailenin bir çocuğunda yapılan incelemede patoloji saptanmadığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.
İnceleme kapsamında aile bireylerinden 13 yaşındaki Bilal Koyuncu'nun çeşitli tetkiklerden geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuğumuzun İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilen üst düzey genetik analiz incelemelerinin sonucu, 5 Temmuz'da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşmış olup, tıbbi genetik uzman hekimimiz tarafından değerlendirilen sonuçta patoloji saptanmamıştır. Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Nöroloji tarafından yapılan tetkiklerde de patoloji saptanmayan vatandaşımız, daha ileri tetkiklerinin yapılması için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kurulan bağlantı ile yönlendirilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:38 Kaynak: AA
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