Şanlıurfa'da aile üyelerini silahla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, 24 Temmuz'da aile bireyleri arasında çıkan silahla kavgada H.B, İ.B. ve İ.H.D yaralanmış, şüpheli M.H.B. olay yerinden kaçmıştı.

Merkez Haliliye ilçesi Şair Nabi Mahallesi'nde önceki gün tartıştığı annesi H.B, babası İ.B. ve kardeşi İ.H.B'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan M.H.B'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı.

Şanlıurfa 'da tartıştığı anne, baba ve kardeşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

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