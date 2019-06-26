Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada

1 saat önce

Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde yaşandı. Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, B.K. (14), Müslüm Karaçizmeli (35), Mehmet Karaçizmeli (55), Mehmet Karaçizmeli (38), İbrahim Karaçizmeli (34), Mustafa Karaçizmeli ile Önder Adlı olmak üzere 7 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar vermesi ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma da sürdürülüyor.
Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
Bozova, Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan adam meydan dayağı yedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 21:41:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]