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Şanlıurfa'da ailelerin meydan kavgası 6 yaralı

33 dakika önce

Şanlıurfa'da ailelerin meydan kavgası 6 yaralıŞanlıurfa'da düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki aile üyeleri arasında çıkan kürek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da ailelerin meydan kavgası 6 yaralı
Şanlıurfa'da düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki aile üyeleri arasında çıkan kürek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karşıyaka Mahallesi'nde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında dün, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ailelerin kavga ettiğini gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grubu güçlükle ayırdı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kavga anı ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Şanlıurfa'da ailelerin meydan kavgası 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:54 Kaynak: DHA
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Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi Tam 2 bin tane cep telefonu! Gece yatarken bile yanından ayırmıyor 15 yılda biriktirdiği cep telefonları ile uyuyor Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti!

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