Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika

VALİ HASTANEDE BİLGİ ALDI

Şanlıurfa Siverek'te 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 3 kişinin hayatını kaybetti, 6 kişinin de yaralandığı kavga sonrası İlçe Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, olay yerine gidip, incelemelerde bulundu. Vali Abdullah Erin de Siverek Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.