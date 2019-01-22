Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da AK Parti'li Başkan Adaylarına Coşkulu Karşılama

Şanlıurfa'da AK Parti'li Başkan Adaylarına Coşkulu Karşılama

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen isimler için GAP Havalimanı'nda davul-zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

Şanlıurfa'da AK Parti'li Başkan Adaylarına Coşkulu Karşılama, System.String[]
ŞANLIURFA'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen isimler için GAP Havalimanı'nda davul-zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı, Ankara'da bulunan ilçe belediye başkan adaylarının kente gelişi için karşılama töreni düzenledi. GAP Havalimanı'ndaki karşılama törenine belediye başkan adaylarının yakınları ile partililer katıldı. Uçaktan topluca inen başkan adayları çiçekle karşılandı ve yoğunluk nedeniyle aprondan polis kordonu arasında çıktı. Başkan adayları, kendilerini bekleyen araçlarına binerek, seçim çalışmalarını başlatmak için oluşturulan konvoyla kent merkezine hareket etti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, Şanlıurfa, Politika
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