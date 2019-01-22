Şanlıurfa'da AK Parti'li Başkan Adaylarına Coşkulu Karşılama
39 dakika önce
ŞANLIURFA'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen isimler için GAP Havalimanı'nda davul-zurnalı karşılama töreni düzenlendi.
ŞANLIURFA'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan adayı
gösterilen isimler için GAP Havalimanı'nda davul-zurnalı karşılama töreni düzenlendi.
AK Parti İl Başkanlığı, Ankara
'da bulunan ilçe belediye başkan adaylarının kente gelişi için karşılama töreni düzenledi. GAP Havalimanı'ndaki karşılama törenine belediye başkan adaylarının yakınları ile partililer katıldı. Uçaktan topluca inen başkan adayları çiçekle karşılandı ve yoğunluk nedeniyle aprondan polis kordonu arasında çıktı. Başkan adayları, kendilerini bekleyen araçlarına binerek, seçim çalışmalarını başlatmak için oluşturulan konvoyla kent merkezine hareket etti. - Şanlıurfa
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:55 Kaynak: DHA
Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı
Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti
Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı
Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat?