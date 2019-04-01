Şanlıurfa'da AK Parti'nin Seçim Zaferi Sevinci
25 dakika önce
Şanlıurfa'da AK Parti'nin seçim zaferi sevinciŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.
Şanlıurfa
'da AK Parti
'nin seçim zaferi sevinci
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül
seçildi. Vatandaşlar seçim zaferini gece geç saatlere kadar kutladı.
AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin
Beyazgül, kesin olmayan sonuçlara göre, açılan yüzde 87'lik oyların yüzde 61'ini aldı. Oyların büyük bir bölümünü almayı başaran Beyazgül'ün sevenleri ve AK Partililer, oy sayım işlemleri devam etmesine rağmen seçim zaferini kutladı. Türk bayrakları ile kent merkezinde konvoy oluşturan partililer, gecenin geç saatlerine kadar kutlama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:07 Kaynak: İHA
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