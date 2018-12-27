Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama

Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:15 Kaynak: İHA

Bozova, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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