Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama

- Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlamaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

- Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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