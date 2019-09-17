Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri alev alev yandı
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Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri alev alev yandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt tankerinde yangın çıktı.

Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri alev alev yandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı Dutluk Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası akaryakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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