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Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri alev alev yandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri alev alev yandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı.

Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri alev alev yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bozova ilçesine bağlı Dutluk Mahallesi'nde yaşandı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası akaryakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri alev alev yandı

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
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