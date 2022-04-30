ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu

30.04.2022 00:58

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması soncu 22 koyun telef oldu, çoban yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması soncu 22 koyun telef oldu, çoban yaralandı.

Ahmet Özer yönetimindeki 33 ECA 18 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 5'inci kilometresinde F.A'ya ait koyun sürüsüne çarptı.

Kazada 22 koyun telef oldu, tankerde hasar meydana geldi.

Tankeri fark eden çoban F.A, yolun karşısına geçmeye çalışırken yere düşerek kafasından yaralandı. Yaralanan çobana ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince müdahale edildi.

Kazada telef olan koyunlar nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu
ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef oldu - Son Dakika
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