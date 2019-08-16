Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti

42 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlasını suladığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü.

Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlasını suladığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylarbaşı Mahallesi'ndeki tarlasını sulamak amacıyla Fırat Nehri kıyısına kurduğu pompaya elektrik kablosu bağlamaya çalışan Turan Tayyan (38) akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Tayyan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tayyan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:33 Kaynak: AA
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