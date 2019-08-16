Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlasını suladığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:33 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde tarlasını suladığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylarbaşı Mahallesi'ndeki tarlasını sulamak amacıyla Fırat Nehri
kıyısına kurduğu pompaya elektrik kablosu bağlamaya çalışan Turan Tayyan (38) akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Tayyan, 112 Acil Servis
ekibince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tayyan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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