Şanlıurfa'da akıntıya kapılan kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılan 2 kuzenin cansız bedenlerine 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Olay, merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için sulama kanalına giren Ali (9) ve İmam Erkan (8) akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, kuzenlerden İmam Erkan kanala girdikleri yerden yaklaşık 15, Ali ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Erkan ve Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuzenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ŞANLIURFA