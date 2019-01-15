Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Arazi Kavgası: 1 Yaralı
31 dakika önce
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 1 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba aile arasında kavga çıktı, kavgada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 1 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba aile arasında kavga çıktı, kavgada 1 kişi yaralandı.
Kavga sabah saatlerinde ilçenin Güney Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir araya gelen Çelik ve Gülcan iki akraba aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması ve büyümesi nedeniyle, tartışma silahlarında kullanıldığı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan ç. Taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:59 Kaynak: İHA
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