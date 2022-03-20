Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

20.03.2022 21:15
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçe kırsalında bulunan Ayrancı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet K. ve Hasan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri kırsal mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Şanlıurfa, Hisarcık, Eyyübiye, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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