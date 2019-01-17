Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 10 Yaralı

Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 10 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 10 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneren Mahallesi'nde amca çocukları arasında çıkan kavga, diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüdü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:43 Kaynak: AA

kavga, Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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