Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 10 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güneren Mahallesi'nde amca çocukları arasında çıkan kavga, diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüdü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma
ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:43 Kaynak: AA
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